Positano, seduta del consiglio comunale dedicata a Sal Cinque e Antonio Pagano “Zorro”. Poi si parla dell’ordinanza traffico e della candidatura

La seduta odierna del consiglio comunale di Positano è stata dedicata a due personalità della Città Romantica, scomparse quest’ultimo mese, l’imprenditore Sal Cinque e, recentemente, Antonio Pagano “Zorro”. “Era una persona sempre disponibile e sempre attenta ai problemi sociali del paese – ha introdotto il sindaco Michele De Lucia, parlando di Pagano – per cui era doveroso fare un ricordo e dedicare la seduta di oggi del nostro consiglio comunale.”

“Anche noi vogliamo associarci a questo ricordo per entrambi, avevo la conoscenza di Sal Cinque, era una persona che ci teneva particolarmente sul consorciarci – dice il consigliere di minoranza, Luca Vespoli – Sono personaggi che mancheranno al paese e li ricordiamo con affetto e con ammirazione. Condividiamo assolutamente l’idea di dedicargli questo consiglio comunale, e magari qualcosa in più nel tempo”.

Il primo cittadino si è poi congratulato con l’assise per come è stato gestito il lockdown per il Covid, ricordando che resta tutt’ora l’emergenza sanitaria. De Lucia fa il punto tornando sul sostegno all’ordinanza dell’Anas, “oltre all’amministrazione, si sono costituite circa 80 aziende tra Positano e Praiano, a sostegno di un qualcosa che aspettavamo da anni”.

“Il ringraziamento va chiaramente al prefetto Russo, che si è impegnato in prima persona per questo obiettivo raggiunto dopo 20 anni di aspettative, riuscendo a mettere il primo tassello su una questione importante per la nostra Costa d’Amalfi”, afferma De Lucia. Sull’esito del ricorso del tribunale amministrativo, si esprime positivamente anche il consigliere Vespoli:

“Il ringraziamento va anche all’avvocato che ha seguito sia le imprese che i vari enti pubblici perché non era facile la cosa, dove la parte ricorrente ha adottata una tesi difensiva piuttosto fantasiosa, con il rischio che poteva essere accolta. Ringrazio gli imprenditori e i singoli cittadini di Positano, che hanno capito che era il momento di associarsi. Non bisogna abbassare la guardia, non deve succedere che per una qualsiasi scusa, come il Covid, si torna a prima”.

Infine il sindaco De Lucia, ha voluto rassicurare il consiglio comunale su candidatura e le voci di un eventuale commissariamento: “indipendentemente dal fatto se mi vedrà candidato alle regionali, al di là di questo sicuramente non ci sarà nessun commissario nel nostro comune. Gestiremo questo momento particolare della ripresa, per cui dovremmo essere al lavoro fino all’ultimo giorno”.