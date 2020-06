Positano, Scuola . Domani incontro per protocollo sicurezza. Ingresso o no col raffreddore? Ecco le regole. Anche nella perla della Costiera amalfitana si lavora per il ritorno a scuola, domani incontro con Nino di Leva consigliere dell’amministrazione De Lucia delegato al ramo e la preside Stefania Astarita. Si cercherà di rientrare in sicurezza e si dovrà stilare un protocollo di sicurezza.

Positanonews ha titolato col raffreddore non si va a scuola, cosa che ha suscitato discussioni, ma tutti i giornali d’ Italia hanno fatto così.. da Repubblica al Corriere e anche orizzonte scuola .

Come stanno le cose?

In base alle linee guida nel prossimo anno scolastico non si potrà andare a scuola con sintomatologia respiratoria e con sintomi febbrili fino a 3 giorni dopo i primi sintomi.

“Non ha senso tenere i bambini a casa per queste lievi indisposizioni. Potrebbero tranquillamente tornare in classe dopo un giorno di osservazione, se non hanno febbre. È un peccato, se hanno buone condizioni di salute, fargli perdere l’appuntamento con la campanella. Con queste indicazioni il rischio è che passino un inverno puntellato di assenze“. A dirlo Luca Bernardo direttore del dipartimento di pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano al Corriere della Sera.

Secondo il pediatra è sufficiente fare “più attenzione a indossare la mascherina, quando non è a distanza di un metro-un metro e mezzo dai compagni, e a lavarsi spesso le mani“. Bernardo ritiene invece importante vaccinare i ragazzi “perché in caso di febbre sapere di poter escludere l’esistenza di virus influenzali faciliterebbe la diagnosi differenziale“.

