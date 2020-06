Positano. Sanificazione della Biblioteca Comunale a cura dell’Associazione Posidonia, a breve la riapertura. Dopo il periodo da poco terminato di forzato lock down, durante il quale tutti i cittadini italiani sono stati costretti nelle loro abitazioni, finalmente comincia ad intravedersi un barlume di normalità: hanno preso il via le riaperture dei negozi e, con esse, la possibilità di uscire dalle proprie case senza avere la necessità di una motivazione urgente. Prossima alla riapertura è anche la Biblioteca Comunale di Positano, in Costiera Amalfitana. A tal proposito, l’Associazione Posidonia ha provveduto alla sanificazione dei locali, come previsto dalle norme per il contenimento del contagio da Coronavirus.