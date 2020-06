Positano. Ristorante Rada e Music on The Rocks tornano nel fine settimana! Finalmente, dopo il lungo periodo di forzato lock down che ha visto i cittadini di tutta Italia chiusi nelle loro abitazioni, con la possibilità di uscire soltanto per comprovati motivi di necessità, lavoro o salute, per cercare di limitare quanto più possibile il contagio da Coronavirus, in questa nuova fase sono molte le attività che stanno ripartendo. Anche Positano, in una Costiera Amalfitana fortunatamente soltanto sfiorata dal virus, sta ricominciando, e lo sta facendo a tutta forza.

Questo fine settimana, venerdì 19 e sabato 20 giugno, a partire dalle ore 19.00 fino alle ore 2.00, infatti, si terrà un evento in collaborazione con il favoloso Ristorante Rada e la famosa discoteca Music on the Rocks, eccellenze della perla della Costa d’Amalfi, che tornano assicurando il pieno rispetto delle regole e delle norme imposte. Obbligatoria la prenotazione per una serata all’insegna del sunset, del food, dei drink e della musica, ai numeri telefonici 089-875874 – 3384138123.