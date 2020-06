Positano. Riparte l’Hotel San Pietro, le parole della sommelier: “Gran fermento sulla ripresa, noi siamo prontissimi”.

Grande fermento a Positano, in Costiera Amalfitana, per la prossima riapertura dell’Hotel San Pietro, prevista per il giorno venerdì 3 luglio. Positanonews ha sentito le parole della sommelier dell’eccellenza della Perla della Costa d’Amalfi, che ci ha detto: “C’è un fermento sulla ripresa, tutti vogliono ricominciare. I produttori in primis danno questa possibilità di far assaggiare i loro vini. E noi siamo anche pronti. Per quest’anno prima della ripartenza consigliamo vini low profile, sicuramente bianchi, i grandi vini della Costiera. Non è neanche necessario fare grandi nomi, ma sicuramente specialmente in questo periodo sarebbe ottimo. Noi siamo prontissimi”.