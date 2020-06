Positano. Riparte l’Art Hotel Pasitea, da oggi ricomincia l’attività. A partire da oggi, sabato 13 giugno, riprende l’attività anche dell Art Hotel Pasitea, a Positano, in Costiera Amalfitana. Ecco quanto scritto sulla pagina Facebook per informare i cittadini sulla riapertura:

La tua salute e sicurezza sono la nostra priorità assoluta. L ‘Art Hotel Pasitea è stato pulito in profondità e igienizzato in modo professionale.

Abbiamo attuato misure di igienizzazione potenziate in tutti i settori.

Faremo un veloce controllo della salute e un controllo della temperatura. Hai una domanda? Come sempre, siamo disponibili a consultare, fornire indicazioni e rispondere a qualsiasi domanda.

Goditi la tua indimenticabile e sana vacanza italiana con noi.