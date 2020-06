Positano riparte dalle donne. Il sindaco De Lucia ” A luglio aperti tutti e un grande evento legato al mondo femminile” ESCLUSIVA

Positano riparte dalle donne. Il sindaco De Lucia ” A luglio un grande evento legato al mondo femminile” ESCLUSIVA . La perla della Costiera amalfitana non si ferma, anche se procede lentamente a luglio saranno aperti tutti, anche gli alberghi a cinque stelle, e non solo. Un grande evento legato alle donne sarà il clou di questo luglio, ma non solo.