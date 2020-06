Positano riparte. Da Chez Black alla Cambusa: tutti aperti i ristoranti. Dopo il periodo di forzato lockdown che ha costretto le persone nelle proprie abitazioni e tutti i negozi chiusi, finalmente in questa nuova fase vi è più possibilità di movimento ed i negozi hanno ripreso la propria attività riavviando le aperture. Anche Positano, paese della Costiera Amalfitana soltanto sfiorata dal virus, che non ha visto al suo interno casi positivi, sta ripartendo. Tutti aperti, finalmente, i ristoranti della perla della Costa d’Amalfi, da Chez Black alla Cambusa, che lavorano in serenità, assicurando la sicurezza necessaria rispettando tutte le norme fondamentali per limitare quanto più possibile il contagio da Coronavirus.