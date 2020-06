Positano, riparte anche l’Hotel “Buca di Bacco”! Sasà Rispoli: “Ci proviamo”

Un’altra bella notizia che arriva da Positano. Riapre, infatti, anche l’Hotel Buca di Bacco, lo storico albergo del centro della perla della Divina ha deciso di provarci. Abbiamo ascoltato il patron Sasà Rispoli, già in passato presidente dell’associazione albergatori: “Abbiamo in programma di riaprire, in maniera modulare, dal 27 giugno prossimo – ha dichiarato – purtroppo per il momento ci sono più disdette che prenotazioni, visto che lavoriamo moltissimo con l’estero e il turismo internazionale sta venendo meno.

Il problema è legato soprattutto alla mancanza del turismo statunitense e di quello asiatico per esempio. Manca anche quello europeo, per ora, speriamo si superino le problematiche. Noi abbiamo uno standard elevato di qualità e di servizi da mantenere e questo comporta anche un costo del personale differente: ecco perché abbiamo avuto la possibilità di assumere soltanto la metà dei dipendenti, per adesso. Cercheremo di andare avanti: la Buca di Bacco ci sarà”.

Ricordiamo che l’albergo è ubicato sulla spiaggia di Marina Grande, lo stesso luogo in cui 2000 anni fa esisteva una sontuosa Villa Romana (I sec. D.C.) sepolta nel 79 d.c. dall’eruzione del Vesuvio. Il nome Buca di Bacco, affascinante e curioso ha una lunga tradizione alle spalle. Nacque dalla fantasia di un gruppo di esuli ed artisti primi frequentatori di Positano che adibirono una cantina a ritrovo per esclusive e romantiche serate a lume di candela.