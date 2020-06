Positano rinasce: riaperture e piazza restaurata. Il sindaco: “Ripartenza alla grande. Dobbiamo allungare la stagione estiva, varie le iniziative”, chiarimenti sulla manifestazione Lega.

Positano è un paese rinato: in quarantotto ore i positanesi hanno cominciato a riaprire gli stabilimenti, i bar, la piazza appena restaurata, i negozi. “Questo fa sperare benissimo perché significa che Positano rivive – ci ha detto il sindaco di Positano Michele De Lucia durante l’intervista di Positanonews – Cominciamo da questa piazza storica: devo ringraziare l’impresa che, devo dire, ha rispettato appieno tutti i tempi, finendo i lavori entro il 31 maggio. Mancano alcune rifiniture che da qui ad una settimana verranno completate, per cui avremo questa splendida piazza di nuovo al suo antico splendore, che da un po’ di anni era stato offuscato. E’ una piazza più sicura, più confacente a quello che è il nostro territorio”.

“Positano, com’era prevedibile e come eravamo certi, nel momento in cui si è capito che si poteva ripartire, l’ha fatto ed è ripartita già alla grande. L’abbiamo già visto sabato e domenica, lo stiamo ripetendo anche adesso, per cui siamo molto contenti. Gli alberghi da qui a poco, qualcuno ha già aperto, qualcuno è in apertura, altri apriranno tra una quindicina di giorni, ma io credo che almeno per tutto il periodo da luglio in poi lavoreranno bene. E’ chiaro che poi insieme agli imprenditori dobbiamo ragionare sul fatto di allungare la stagione estiva e noi ci stiamo già attrezzando con varie iniziative da ottobre in avanti per portare l’estate ai positanesi fino a gennaio. Ci auguriamo che gli imprenditori, e soprattutto gli albergatori, rispondano a quest’esigenza, che è un’esigenza non dell’amministrazione, ma del nostro territorio, delle nostre famiglie, dei nostri lavoratori, e che abbiano lo stesso impegno che stiamo avendo noi nel portare avanti quest’idea”.

Per quanto riguarda la manifestazione della Lega, che ha diviso anche all’interno dello stesso paese, ha aggiunto: “Mi fa piacere chiarire questa situazione. La manifestazione di domani è una manifestazione della Lega a cui Michele De Lucia ha aderito da novembre, dopo che era caduto il governo giallo verde, non quando c’era la Lega al Governo, ma subito dopo, proprio perché in quei mesi di Governo della Lega Salvini ha rappresentato l’unico politico da diversi anni che ha fatto quello che diceva. Per cui, per questo motivo io ho aderito con convinzione, e rimango convinto che sia stata la scelta migliore, di aderire al progetto di Matteo Salvini anche per il nostro Sud. C’è bisogno di gente che tiene fede a quello che dice, c’è bisogno di politici che prendono per mano l’Italia in questo momento particolare, e ritengo Matteo Salvini la persona adatta per farci risollevare e per portare l’Italia in un campo internazionale per quello che merita e per quello che ha dimostrato di saper fare. A livello locale è chiaro avere persone che non sono d’accordo, per me va benissimo, come ho già scritto risponderemo con il sorriso. Non credo che ci siano contromanifestazioni, la Lega è il primo partito in Italia, il primo partito a Positano nelle ultime elezioni, per cui non vedo quale sia questo scandalo, questa frenesia che c’è nel paese, se non quella della strumentalizzazione politica per quanto riguarda l’amministrazione comunale di Positano che, ripeto, è completamente assente da questo punto di vista perché è una scelta di Michele De Lucia, ma che, chiaramente, vorrebbero far passare per una scelta dell’amministrazione. Questo non è, l’amministrazione di Positano rimane un’amministrazione civica e rimarrà civica”.

Sull’importanza dei ruoli dei sindaci in questa fase successiva al lock down, sottolineata dal sindaco di Napoli De Magistris, si è detto “In questo caso d’accordissimo. Perché i sindaci sono stati messi spalle al muro dal Governo e dalla Regione Campania”.

Intanto, la piazza comincia già a riempirsi: “Fa piacere vedere già i turisti presenti anche di lunedì a Positano. La risorsa mare è importantissima. Il mare apre la mente, il mare è tutto e per noi di Positano ancor di più. Per cui sono d’accordo, sono d’accordo con De Magistris anche sul fatto di non aver chiuso le spiagge, perché dopo un periodo così lungo di chiusura, un lock down totale, chiudere anche le spiagge nel momento della riapertura veramente non aveva nessun senso. E noi, prendendoci le giuste responsabilità, le abbiamo tenute aperte e continuiamo a tenerle aperte”.