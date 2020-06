Positano, riconoscimento a Raffaele Barba per il suo impegno da infermiere: “Lo dedico a mio padre”

Costiera amalfitana. Ieri Positano ha omaggiato Raffaele Barba con un riconoscimento da parte della Parrocchia di Santa Maria Assunta durante l’ottava edizione del “San Vito Community Positano”. A Raffaele va il totale apprezzamento dalla comunità positanese per il suo impegno profuso da infermiere all’ospedale Cotugno di Napoli, anche durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria.

Oggi Raffaele, tramite un post sui social, definisce la giornata di ieri emozionante e indimenticabile, dedicando il riconoscimento a suo padre, il Prof. Michele Barba, che da sempre lo ha sostenuto negli studi fino a diventare l’infermiere e l’uomo che è adesso.

Ieri è stata per me una giornata molto intensa, perciò voglio scrivere quello che, per la grande emozione del momento, non sono riuscito a dire.

Innanzitutto vorrei ringraziare Don Giulio e tutti i componimenti della Parrocchia per aver pensato a me per questo importante riconoscimento, e voglio veramente dire grazie a tutta la comunità di Positano per la vicinanza e l’affetto che non mi hanno fatto mai mancare in questo periodo.

La fede mi ha aiutato molto a superare questi momenti difficili, mi ha dato conforto di ritorno da un turno difficile, mi ha dato la forza di continuare con serenità ad assistere i pazienti bisognosi.

Voglio dedicare questo riconoscimento a mio padre, il Prof. Michele Barba, grazie a lui che mi ha sempre spronato negli studi e nella vita, sono arrivato dove sono ora.