Positano. Riapre l’hote Il San Pietro. Vito Cinque “Camere ridotte e ristorante in spiaggia. 217mila euro raccolti con i voucher per Acierto”

Positano ( Salerno ) . L’Albergo Hotel Il San Pietro riapre il 3 luglio . L’eccellenza della Costiera amalfitana non sarà aperto il 29 giugno, il giorno dei festeggiamenti dedicati al Santo Protettore del quartiere di Laurito, con la Cappella di San Pietro che insiste all’ingresso dell’hotel come una vedetta sulla cittadina della costa d’ Amalfi . “Avremmo dovuto festeggiare i 50 anni di storia ma non vi sono le condizioni, lo faremo l’anno prossimo” dice Vito Cinque, CEO del San Pietro, a “Fortune Italia”, il periodico che si occupa di economia e parla di riprese dopo il Covid, in un’intervista con Federico De Cesare, direttore di Food & Wine .

Come aprirà il San Pietro? Intanto la proprietà sta tentando di assumere tutto il personale, anche con eventuali turnazioni, e si sono organizzati già per il distanziamento sociale necessario per contrastare il Covid , che è connaturato alla struttura, che si trova già all’esterno di Positano, verso Praiano, e gode di una certa autonomia, con la discesa privata alla spiaggia dove c’è anche il ristorante all’aperto “Il Carlino”. “Abbiamo lavorato per la massima sicurezza , già l’albergo è di per se grande e ampio, ma abbiamo provveduto ancora a maggior distanziamento Le camere passeranno da 57 a 40 – spiega Vito -, il ristorante in spiaggia rimarrà sempre aperto da pranzo a cena e il cliente potrà scegliere quando andarci ” . Parlando di Positano , che ricordiamo è covid free, nessun caso di coronavirus Covid-19 , elogia i cittadini “responsabili nel rispettare le misure per contenere il virus e consci che bisogna salvare la destinazione turistica”

Non sarà facile ripartire per un albergo basato su una clientela americana, che probabilmente non ci sarà quest’anno, se non a fine estate, Vito Cinque ha parlato anche delle altre strutture di Relais & Châteaux di cui è vice presidente Europa “Non tutte le strutture sono grandi come la nostra, ma abbiamo trovato soluzioni per tutti. Il nostro presidente è stato davvero ottimo, abbiamo anche una piattaforma dove confrontarci”

Durante l’intervista Vito Cinque fa sapere una cosa importantissima , il successo di “Dona ora e vivi il tuo sogno domani”, per cui sono stati raccolte 217 mila euro di voucher. Crediamo che sia il segnale più bello per la ripresa del turismo, iniziativa encomiabile e positiva che fa anche da rilancio ed incoraggiamento . Cinque eccellenze italiane del settore alberghiero e ristorativo della Costiera Amalfitana e Sorrentina, l’hotel Santa Caterina di Amalfi, il San Pietro e Le Sirenuse di Positano, Palazzo Avino di Ravello e il ristorante Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui Due Golfi, a Massa Lubrense sulla costa di Sorrento, hanno offerto 40 e-voucher per finanziare da subito l’attività di sperimentazione per l’emergenza covid-19 del prof. Paolo Antonio Ascierto della Fondazione G.Pascale di Napoli.

Ricordiamo come era strutturata questa iniziativa per la quale Positanonews, il primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, ha dato ampio risalto.

Il progetto è realizzato insieme a Fondazione Melanoma onlus e all’azienda Takis, specializzata nella ricerca di nuove molecole. Ogni e-voucher del valore di cinquemila euro, include, tra i vari servizi, una cena offerta da Don Alfonso 1890. Per partecipare, bisogna contattare l’albergo desiderato e, una volta comprovata la disponibilità dell’e-voucher, effettuare il bonifico di cinquemila euro sull’Iban della Fondazione Melanoma onlus (IT36 G030 6909 6061 0000 0067 055) con la causale «Insieme per il vaccino contro COVID-19». Si dovrà poi inviare la ricevuta del bonifico all’albergo scelto che, dopo la ricezione dell’importo da parte della Fondazione, provvederà ad emettere l’e-voucher via e-mail. È possibile acquistare gli e-voucher fino a esaurimento dei 40 previsti.

Chi vorrà aderire all’iniziativa, potrà poi soggiornare per due notti nell’albergo prescelto, usufruendo dei servizi connessi. L’offerta sarà valida per 24 mesi a partire dal primo giorno di riapertura delle strutture ora chiuse causa disposizioni dettate dall’emergenza coronvavirus e previa la disponibilità delle date da concordare con gli alberghi.Per altre informazioni è possibile contattare telefonicamente direttamente le strutture. «In questa fase – spiegano dalla Fondazione Melanomav – la velocità è essenziale: si è già disegnato i prossimi studi e stimato i costi. Occorrono 2 milioni per la produzione del vaccino in larga scala, gli studi regolatori e lo studio clinico di fase 1». «Con il vostro contributo – affermano infine i promotore dell’ iniziativa – aiuteremo subito la ricerca e quando questa emergenza sarà finita si potrà beneficiare di un’accoglienza speciale. Il vostro aiuto sarà il nostro ospite più importante».

Dopo mezzo secolo per il San Pietro una nuova ripartenza dunque, Carlino Cinque da lassù sorride sicuramente e darà il suo aiuto a Vito e Carlo Cinque in questa avventura.