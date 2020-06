Positano. Raffaele Barba: “Emozionatissimo per il riconoscimento, l’inizio è stato davvero difficile”

“Sicuramente sono emozionatissimo, perché è un riconoscimento importante, soprattutto per chi in questo periodo ha lavorato con difficoltà contro il Covid, che comunque è un virus che non abbiamo ancora sconfitto del tutto. Adesso, però, la situazione è molto migliorata, soprattutto nella nostra zona. Ma dobbiamo sempre e comunque essere previdenti. Questo premio è il risultato del fatto che in questo periodo noi operatori sanitari siamo stati fondamentali nella lotta”. Queste sono le parole di Raffaele Barba, premiato a Positano per il lavoro al Cotugno durante l’emergenza Coronavirus.

“L’inizio è stato difficile – ha continuato – Noi siamo arrivati al Cotugno, soprattutto io al Pronto Soccorso, e trovavamo i pazienti positivi. Fortunatamente i dispositivi li avevamo, perché come ospedale infettivologico i dispositivi di base li avevamo. Però ci sono stati momenti in cui stavano cominciando a scarseggiare, quindi è stato preoccupante. Poi la paura di contagiarsi ci sta. E soprattutto era una nuova realtà e per prepararsi, sia come formazione e sia, soprattutto, come esperienza, ci è voluto un po’ di tempo. Questa esperienza mi ha cambiato, professionalmente e come uomo. Vedi la sofferenza, perché è un virus che ti toglie il fiato, e vedendo tante persone non riuscire a respirare capisci l’importanza di tante situazioni, soprattutto della prevenzione”.