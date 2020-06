Positano, quella foto simbolo della strage di Ustica di Massimo Capodanno. Dopo 40 anni nessuna verità per i 77 morti

Marchese Claudio(23)

Studente universitario, rientrava dopo una vacanza. E’ il fratello Franco a ricordarlo così: “Claudio era per tutti noi u nicuzzu, il bambino, il più piccolo di quattro fratelli. Ma era nicuzzu non solo anagraficamente. Possedeva il dono, che è dato a pochi, di una infantile gioia di vivere, contagiosa e invincibile. Dopo la maturità classica si era iscritto in Medicina, a Palermo, ed era l’unico rimasto a casa mentre noi altri fratelli, Laura, Franco e Valerio, eravamo dispersi per ragioni di lavoro chi a Bologna, chi a Varese, chi a Milano (era venuto da Palermo al Nord per fare il tour dei fratelli e a casa stava tornando quel 27 giugno). Probabilmente aveva scelto Medicina perché curare le persone è il modo più immediato e diretto per fare del bene. Medico non diventò mai, non aveva ancora compiuto ventitré anni quando morì nei cieli di Ustica, ma curava già quelli che gli stavano intorno, a partire dai miei genitori, con la luminosità che irradiava, in ogni momento, anche se dentro, in una zona del cuore gelosamente custodita, non sempre si è felici come appare all’esterno.

C’è una sola cosa che lo Stato può e deve fare dopo quarant’anni di silenzi e depistaggi: restituirci se non i nostri cari, almeno la verità”