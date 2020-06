Positano, polemica sulle spiagge: parla Giuseppe Guida. “Noi abbiamo previsto un piano, gli altri?” – ESCLUSIVA

Abbiamo ascoltato l’assessore del Comune di Positano, Giuseppe Guida, circa la polemica sull’accessibilità alle spiagge, in particolare sui famosi 10 euro previsti per i non residenti.

“Abbiamo portato avanti un piano per tutti i residenti, altro Comuni no. In tanti neanche tutelano i residenti: il problema è che tutti i Comuni della Costiera amalfitana e penisola sorrentina hanno dovuto istituire delle regole che impediscono l’accesso indiscriminato alle spiagge. Sono stati obbligati, per evitare assembramenti, ecco perché la Regione Campania ha predisposto la possibilità di fare controlli.

Cosa avrebbero dovuto fare i Comuni? Investire denaro, prendendolo da un bilancio già depauperato: era meglio pensare a chi deve farsi il bagno o agli stagionali senza lavoro? Il problema è serio e quindi il discorso da fare sarebbe quello di capire come organizzarsi. Io non voglio parlare degli altri, ma il nostro Comune ha improntato un piano che consenta a tutti di andare a mare, residenti e non, con tutti i servizi. Abbiamo trovato una soluzione che possa garantire la fruibilità delle spiagge a tutti, rispettando la legge. La colpa è delle norme da applicare. Appena verrà ritirata l’emergenza Covid-19, noi ci adegueremo”.

Quello che abbiamo potuto constatare è che la cifra dei 10 euro, non è più alta di diversi Comuni delle due costiere.