Positano. Perchè nessun amministratore alla manifestazione alla Lega e chi sarà il futuro sindaco? Lo chiediamo ad Antonio Palumbo. Ancora si discute sulla manifestazione della Lega ieri nella perla della Costiera amalfitana, manifestazione scelta a livello nazionale su Positano per la provincia di Salerno, col sindaco Michele De Lucia che ha aderito al movimento di Salvini. Chiediamo ad Antonio Palumbo perchè è il rappresentante politico più significativo del centro-destra nella maggioranza dell'”Alba della Libertà”, referente di Forza Italia. Gli assessori già in precedenza non hanno partecipato a manifestazioni con la Lega, ma questa era estesa al centro destra, per questo chiediamo a Palumbo. Contemporaneamente c’è stata anche la manifestazione “Positano non si lega” che ha visto partecipare decine di persone locali, dunque, a livello locale erano più di quelli pro Lega, come mai non c’era l’amministrazione? “Non c’era nessuno di noi perchè il sindaco non voleva coinvolgerci in una vicenda che poteva essere strumentalizzata a livello di politica locale. Per questo ha scelto di partecipare lui a livello personale e non con l’amministrazione per questo motivo”. Fra poco, forse a settembre, si vota. Dall’altra parte la manifestazione, annunciata dal capogruppo di opposizione Luca Vespoli e dall’ex sindaco Domenico Marrone, che non hanno voluto fare dichiarazioni, ne hanno partecipato “Oggi sono particolarmente felice perché ho visto i ragazzi di Positano prendere in mano il loro paese, con fierezza e con dignità, ma rispettando le nostre radici, basate su accoglienza, pace e rispetto del prossimo. È da questa generazione che il Paese ripartirà! Grazie dal profondo del cuore! P.s. Ai miei due ragazzi Vincenzo e Vito: Semplicemente Sono orgoglioso di voi!!” Vito Mascolo a nome del movimento ha poi detto ” Fortunatamente non eravamo soli, anzi! C’è stata una mobilitazione spontanea di molti ragazzi di Positano che hanno deciso di lanciare un messaggio e crediamo di aver svolto un ottimo lavoro”. Dunque la manfiestazione “Positano non si Lega” voluta e approvata da Vespoli e Marrone, non ha visto la loro presenza, crediamo volutamente, come neanche quella di Lorenzo Cinque, altro candidato sindaco antagonista al gruppo di De Lucia. Ovviamente siamo noi della stampa a ritenerli possibili candidati, Vespoli ha detto che si sarebbe ritirato, Marrone ha detto che non si vuole ricandidare dopo due esperienze da sindaco , e Cinque non ha ancora ufficializzato la sua discesa in campo, ma tutti e tre si stanno muovendo politicamente, che sia come liberi cittadini o candidati, staremo a vedere.. Anche in questo caso nessun esponente politico presente, quindi siamo solo a livello di ipotesi su un eventuale braccio di ferro locale, se , invece, come ha detto Mascolo, è una manifestazione di pensiero, allora si può dire che è la maggioranza del paese che “Non si Lega” ? Su questo Vito Casola ci ha riferito un suo pensiero “Ho visto bandiere, lenzuole e manifestazioni, bene fare iniziative di qualsiasi tipo, ma non possono parlare a nome di tutto il paese. Positano è un paese che non è politicizzato in nessun senso, ne a favore, ne contro. E pure chi è contro non può parlare per tutti, visto che la Lega qui comunque ha preso molti voti, chi la ha votata?” Una cosa è certa è stata una libera e democratica manifestazione, civile e ben realizzata, ma, tornando al locale, chiediamo, sempre a Palumbo, chi sarà il candidato sindaco? “Dobbiamo riunirci e lo faremo a breve. Come ha detto il sindaco sarà scelto da tutti i componenti dell’alba della Libertà e chiunque potrebbe uscire, anche nomi non fatti sinora, tutti potrebbero rappresentare la continuità di questo progetto”. Dunque non solo Francesco Fusco e Giuseppe Guida. Chiaro il messaggio. Siamo ancora senza un candidato sindaco ufficiale, ne da una parte, ne dall’altra. Le danze sono aperte..