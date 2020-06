La spiaggia di Arienzo è una delle spiagge positanesi ambita da tanti bagnanti per la sua bellezza unica e per il mare cristallino. Conosciuta anche come la spiaggia dei “trecento gradini”, perché questo è il numero degli scalini che bisogna percorrere per poterla raggiungere passando attraverso zone di verde e vendendo man mano il mare che si avvicina. Nel percorso si può ammirare anche Villa Tre Ville, ex dimora di Franco Zeffirelli. Arienzo, tra l’altro, grazie alla sua esposizione a sud-ovest è la spiaggia di Positano dove il sole va via più tardi. E Positanonews oggi vi accompagna in diretta in questa splendida passeggiata.