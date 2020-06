Positano. Parcheggio Di Gennaro: appello per il cane, si cerca il proprietario. Arrivato probabilmente da Agerola, seguendo il flusso dei turisti tramite il Sentiero degli Dei, il Parcheggio Di Gennaro ha accolto un cane giunto a Positano, in Costiera Amalfitana, dandogli da mangiare e da bere. Non è ancora ben chiaro se abbia o meno il microchip, ma l’appello resta quello di aiutare a fare in modo che il cane ritrovi il suo proprietario.