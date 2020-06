Positano. Oggi le telecamere Rai si accendono sull’ufficio postale del Paese

Positano. Questa mattina le telecamere della Rai si sono accese sulla Posta del nostro paese ed il giornalista ha intervistato anche lo storico postino Pasquale. In ogni caso ancora una volta Positano finisce sotto i riflettori per documentare questo periodo storico particolare in un paese la cui economia si fonda principalmente sul turismo. Un paese che comincia a rialzarsi dopo il lungo periodo di lockdown e cerca di ritornare alla “normalità” anche se con difficoltà e gradualità.