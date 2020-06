Positano. Oggi la Messa di Sant’Antonio ai Mulini. Il 15 la prima in Chiesa Madre, per San Vito 120 persone. Il 13 giugno in tutta Italia si festeggia Sant’Antonio. Questo 2020, sebbene con qualche limitazione da rispettare a causa della pandemia, non è da meno: anche a Positano si tiene la Santa Messa ai Mulini.

Intanto, ci si organizza per la prima Messa nella Chiesa Madre, prevista per il 15 giugno per celebrare San Vito Martire, il protettore di Positano. Sono 120 le persone che avranno accesso alla Chiesa.

Il programma prevede Sante Messe in diversi orari: alle 7.30, alle 8.30, alle 9.30 ed alle 11.00. Alle 18.30, invece, si reciterà il Santo Rosario e Coroncina a San Vito. Al termine della Messa Solenne e del San Vito Community si terrà la processione sull’atrio della Chiesa. Di seguito riportiamo il programma: