Positano. Oggi, domenica 14 giugno, alle ore 19.00 appuntamento all’Hotel Pasitea con l’attore Giuseppe Rispoli ed il suo libro “Favolemia”

Positano. L’attore di origini positanesi Giuseppe Rispoli ci ha fatto compagnia, regalandoci dei sorrisi ma anche dei momenti di commozione e riflessione, durante il lungo periodo della quarantena con le sue bellissime favole ambientate nella sua Positano, che oramai per tutti è diventata “o paese vasato d’o sole e d’o mare”, come lui ha amato definirla all’inizio di ogni sua fiaba. Ed ora le sue favole sono state raccolte in un libro, autoprodotto da Giuseppe, dal titolo “Favolemia”. Un modo per avere un ricordo di questa quarantena, un ricordo però piacevole intriso di cuore e di arte. Il libro può essere richiesto direttamente a Giuseppe che oggi, domenica 14 giugno, alle ore 19.00 sarà all’hotel Pasitea di Positano. Un appuntamento da non perdere con l’occasione, per chi non lo avesse ancora fatto, di acquistare il suo libro e rileggere le sue favole. Ma anche un modo per salutare Giuseppe e ringraziarlo per la sua compagnia così preziosa in un momento buio delle nostre vite, per aver portato un po’ di colore e di gioia nella nostra permanenza forzata in casa. Siamo sicuri che Giuseppe oggi sarà circondato dai suoi compaesani… ovviamente nel rispetto delle norme di distanziamento sociale che siamo tenuti a rispettare. E allora, per chi lo desidera, Giuseppe vi aspetta anche solo per un abbraccio virtuale.