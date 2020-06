Positano. La situazione del tratto di spiaggia libera vicina al porto merita attenzione poiché risulta in realtà abbandonato a se stesso. Si tratta di una zona dell’arenile fruita ogni giorno da molti bagnanti che desiderano regalarsi qualche ora di mare senza necessariamente dover accedere ai lidi a pagamento. Ma richiederebbe sicuramente una maggiore sistemazione ed un ordine anche per quanto riguarda la sistemazione di lettini ed ombrelloni. Una necessità sentita molto anche dagli operatori balneari perché indubbiamente si tratta di una situazione che stride con l’ordine e la cura del resto della spiaggia. Positano rappresenta una delle mete turistiche in Italia maggiormente ambite e l’immagine che offre ai suoi visitatori deve essere adeguata ed ogni minimo particolare va curato e non lasciato al caso.