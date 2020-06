Positano, nozze di diamante per Erminia e Pasquale Fusco, gli auguri da tutto il mondo.

Positano, sono passati 60 anni da quel ‘si’ pronunciato il 5 giugno 1960, ma Ermina Perrela e Pasquale Fusco si amano sempre come il primo giorno, amore che è stato coronato da 4 figli , tra i quali il Vescovo di Sulmona Michele Fusco, e da svariati nipoti e pronipoti. Non è stato possibile festeggiare con tutta la famiglia per via dell’emergenza Covid, ma i parenti e gli amici hanno voluto lo stesso far sentire la loro vicinanza, con video augurali girati nelle loro abitazioni in ‘stile quarantena’. Grazie alla tecnologia è stato cosi possibile raggiungere tutti i parenti sparsi per il mondo, dalla Germania all’America alla Spagna, messaggi di auguri anche da parte del Vescovo emerito di Nola Beniamino De Palma, del Vescovo di Amalfi-Cava Orazio Soricelli, e da parte del sindaco di Positano Michele De Lucia.

