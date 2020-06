Positano. Nostalgia del caos e delle invasioni? Passato il lockdown, arieccoli! Perla della Costiera amalfitana presa d’assalto in questo fine settimana. Ieri e oggi parcheggi al completo, stabilimenti pure, i ristoranti e gli alberghi, con le boutique , sicuramente più a rilento per la mancanza degli stranieri, comunque lavorano un pò. In Costa d’ Amalfi è la cittadina che per prima si è ripresa , fra Praiano, Amalfi, Ravello e dintorni non c’è comunque tanta presenza anche nelle attività ricettive, seppur siamo ai minimi storici , forse alle cifre di 30 anni fa, ma se si va in Penisola sorrentina a Sorrento è un’ecatombe, anche Capri sta peggio, fino a tre giorni fa era semi deserta. E tornano pure le inviasioni via mare, per fortuna via terra ci sono le limitazioni con gli autobus e si respira. Ma mai l’aria e il mare sono stati così belli, Positano è uno spettacolo.