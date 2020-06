Positano. Mascherina e visiera le guide hanno accompagnato una trentina di persone alla Villa Romana “Tutti interessati”

Positano ( Salerno) . Mascherina e visiera le guide hanno accompagnato una trentina di persone alla Villa Romana “Tutti interessati”. Siamo scesi a parlare con le ragazze, espertissime guide, per sapere come stava andando. Incredibile , ma vero. Al primo giorno tutti hanno fatto il proprio tour, turisti dalla Campania, Napoli, Salerno, ma tutti interessati al MAR, il museo e l’affresco , unico al mondo, che si trova al di sotto della Chiesa Madre di Positano. Insomma la perla della Costiera amalfitana attrae sempre, e non solo per il mare. “Era il primo giorno di apertura, è stata una piacevole sorpresa vedere tanti interessati” Erano attenti? “Si , molto attenti e curiosi sulla storia della Villa Romana e su Positano”. Massima sicurezza, numeri limitati, ambiente sanificato e l’attento controllo dell’architetto Diego Guarino sul posto h24 con il sindaco Michele De Lucia “Ci teniamo molto a questa Villa, è una delle scoperte più importanti fatte in Italia ed è un gioiello che noi tutti curiamo con la massima attenzione e con cura”. Attenzione, cura e professionalità apprezzata in tutto il mondo dai tanti turisti stranieri e ora anche dai campani “Erano tutti alla loro prima visita, entusiasti nello scoprire bellezze straordinarie anche vicino a noi”. Complimenti