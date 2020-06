Positano. Manuela Coccorullo: “Moto, un pericolo per la Costiera amalfitana”

Positano ( Salerno ) La testimonianza del consigliere comunale Manuela Coccorullo che fa riflettere, si verifica sempre durante il fine settimana sulla S.S. 163 Amalfitana a partire dai Colli di San Pietro di Piano di Sorrento, in particolare l’area intorno a Tordigliano, fino ad Amalfi / Ravello per poi riprendere da Maiori Capodorso a Cetara.

“Durante la tratta Positano-Minori, ho contato oltre cento moto di grossa cilindrata che non rispettano ne’ divieto di sorpasso e neppure il limite di velocità! Ho ringraziato la Madonna di Positano per avermi protetta durante la tratta e Santa Trofimena per avermi fatto arrivare viva! Visto che questo problema per le istituzioni non è un problema …. ve lo dico col cuore, evitate di mettervi su strada….. oggi la Costiera è una pista e noi cittadini non contiamo niente!!”

Non tutti i motociclisti vanno criminalizzati, ma occorrono, come ha chiesto la SITA, dei sistemi che frenino queste moto. Ricordiamo che in passato si contavano morti e feriti, non vorremmo ricominciare con questo tipo di cronaca.