Positano. Manlio Meroni, MANIFESTO la mia idea

Positano. Manifesto la mia idea. La pandemia ci ha costretti a fermarci, bloccandoci ed isolandoci totalmente! “Costringendoci” ad una riflessione di fronte ad una miriade di realtà di fatti: personali, locali, globali.

La prima riflessione che insorge è personale, riguarda i conti con se stesso; l’altra è collettiva, comunitaria.

Eravamo, convinti più che mai, totalmente divisi e frammentati noi tutti ed in tutte le cose, nei rapporti interpersonali, in una parola individualisti. Oggi, possiamo anche continuare allo stesso modo, ma non possiamo più fare finta di niente. Questo è quanto! Ora sta a noi decidere, divisione o COMUNITA’; individualismo o collettività; amici o nemici; invidia-gelosia o generosità; infine odio, rabbia, vendette, oppure AMORE.

Bisogna cambiare! Bisogna agire in Comune!

Infatti, oggi tutto questo coincide con un altro momento storico per il nostro paese e cioè le elezioni Comunali. Dobbiamo in questo spartiacque storico tirare fuori il meglio dalla nostra Comunità possa offrire, per sprigionare e mettere in campo idee: un campo di energie pure, che possano servire da orientamento per un percorso collegato alle nostre profonde radici e ad una visione globale della realtà. Favorendo incontri e dibattiti giorno per giorno, che attraverso un dialogo serio, facciano nascere nuove speranze.

Bisogna cambiare ed organizzare la campagna elettorale più bella e costruttiva che c’è; con un movimento d’opinione di partecipazione popolare.

L’IDEA: Iniziamo dal territorio. Dobbiamo immediatamente fare la Banca dei Semi, che ci serve in primis, come bene primario alla sussistenza sempre; inoltre essa è mantenimento del territorio ed è il prodotto per le nostre tavole e per la nostra Ristorazione turistica. Per questo motivo bisogna tornare alle nostre origini partendo con il dare un incentivo al ripristino al giardino annesso alla casa. Per la salute del Mare, creare un laboratorio ecologico per la tutela del mare, agganciarlo ad un polo universitario per la ricerca. Azzerare l’utilizzo dell’acqua nelle bottiglie in plastica.

Vivibilità-Comunità-Condivisione: E’ necessario, quindi opportuno, eliminare le auto in sosta dalla Via Pasitea, in comune accordo con i parcheggi interni, come dovere-solidale, per un tempo, assorbendo le auto dei residenti, con un regolamento Comunale che stabilisca in modo equo l’accordo tra tutte le parti. Così iniziamo a muoverci come insieme e più solo come singoli.

Democrazia partecipativa: Consigli Comunali in cui il pubblico può prendere parola, disciplinatamente, come singolo o rappresentante di categoria per favorire la Democrazia diretta dei cittadini.

Moda e artigianato: Incaricare ad esperto, la stesura di un libro sulla Moda, con la realizzazione marchio registrato (come da statuto Comunale Art.4 comma 6), tutto ciò è il preludio per la presentazione in pubblico invitando l’università della Moda, nonché l’allestimento e l’apertura di un museo della Moda, con sfilate. Crearne un evento annuale con fiera della moda a Positano. —— Divulgazione a tutta la cittadinanza del nostro patrimonio storico- culturale. Eventi culturali riconducibili al patrimonio artistico culturale ed alla storia ed alle radici di Positano.

Infine riportare l’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di nuovo al centro del paese, ridandole massimo livello ed il suo più alto splendore.

Ogni casa potrà esporre al suo esterno la propria ricerca storica fatta da giovani studenti di Positano.

Indire la festa della Comunità e della condivisione e dei Positanesi all’estero (emigrati), che sono un vero patrimonio, uno sguardo attento su di noi e sulla nostra città.

#manifestolamiaidea

Positano 15-Giugno-2020

Saluti a tutti – Manlio Meroni