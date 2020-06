Positano, malore in Via dei Mulini: soccorsa persona svenuta nei pressi della Chiesa Grande – AGGIORNAMENTI

Malore per una persona a Via dei Mulini, nel pieno centro di Positano. Intervento tempestivo del personale medico e paramedico del 118, con l’ambulanza partita dal Saut locale per prestare soccorso. Non sappiamo al momento i motivi dell’intervento, rinviamo ad aggiornamenti appena si otterranno maggiori dettagli.

Aggiornamenti ore 23:22 – Una persona è svenuta alla fine di Via dei Mulini, nei pressi della Chiesa Grande, sembrava esanime e sono stati chiesti i soccorsi. Da poco è partita l’ambulanza che lo sta trasportando all’ospedale.