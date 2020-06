Positano . L’originale creazione di Nonna Sprint: Mascherina con zip!

Positano ( Salerno ) Mascherina con zip: ecco la nuova invenzione di nonna Assunta, oramai a Positano nella perla della Costiera amalfitana da tutti conosciuta come “Nonna Sprint”. Ha trascorso l’intera quarantena da sola in casa, ma è comunque riuscita ad impiegare al meglio le giornate: cucina, giardinaggio, vari lavoretti in casa intervallati dalle puntate de Il Segreto, per poi creare le tanto ricercate mascherine. Ho cucito mascherine di vari colori -ci dice nonna sprint- alcune con il tricolore, altre con il merletto moda Positano e le ho tutte regalate. L’altra sera però, guardando un servizio del tg, è rimasta esterefatta dalla folla presente nelle principali piazze italiane. Giovani fuori dai locali con i loro drink, ovviamente privi di mascherina. E cosi, dando libero sfogo alla sua fantasia, Nonna Assunta ha creato la Mascherina con zip, ottima per gli aperitivi tra amici… e non solo! Un’idea originale, ma decisamente funzionale, che permette anche solo di sfoggiare per qualche istante uno splendido sorriso. Nella foto, primo tester è Pasquale, mentre gusta il suo solito caffè, tazzina calda, rigorosamente amaro!

Brava nonna Sprint, un esempio di vitalità e di immensa positività.