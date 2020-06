Positano, lo chef Heinz Beck: “E’ il momento migliore per venire in Costiera Amalfitana” – ESCLUSIVA

Abbiamo avuto il piacere di intervistare il grande chef tedesco, Heinz Beck, a Positano. Quest’ultimo ha lanciato un appello particolare ai visitatori in vista dell’estate: “Questo è il momento giusto per venire in Costiera Amalfitana, non ci sarà mai più un momento così perfetto per poter visitare Positano e altre bellezze della Divina – ha dichiarato lo chef – E’ un’occasione unica per poter godersi le bellezze della Costiera Amalfitana, senza traffico, senza problemi: un’occasione unica per poter gustare prodotti tipici del posto, respirare l’aria unica della Divina, in massima tranquillità. Oggi è veramente speciale visitare questi luoghi”.

Nato a Friedrichshafen, in Germania, Heinz Beck è lo chef de La Pergola, premiato con tre stelle Michelin. Nel 1989 ha lavorato a Monaco per il Tantris, ristorante con tre stelle Michelin. Nel 1991 è stato sous-chef al Tristan di Mallorca in Spagna e poi nuovamente in Germania alla Residenz ad Aschau. Nel 1992 ha ottenuto la qualifica di “maestro di cucina” alla scuola di Altötting Alzgern.

Dopo alcune esperienze a Berlino, nel 1994 arriva a Roma presso il ristorante “La Pergola” del Waldorf Astoria Resort “Cavalieri” di Roma. Nel 1996, decide di qualificarsi come sommelier frequentando un corso dell’Associazione italiana sommelier di Roma, diplomandosi come sommelier professionista due anni più tardi.

Ricordiamo che la presentazione del Campus il Principe di Napoli, il quale sorge nell’ex stabile della Colonia Montana, si è tenuta a fine settembre. Si tratta della prima Università Gastronomica e Centro di Alta formazione e specializzazione universitaria. Interamente dedicata alla gastronomia e al turismo, è l’unico Campus di eccellenza del suo settore a livello nazionale.