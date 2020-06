Positano. Llorente e Malcuit beccati da Positanonews , a riposo prima della sfida del Napoli.

Fernando Llorente in giro per la perla della Costiera amalfitana . Il giocatore dalla Spagna in forza agli azzurri si sta godendo la perla della Costiera amalfitana

di 3 Galleria fotografica





Il percorso è classico. Parcheggio Di Gennaro, dove è stato attorniato con affetto dallo staff, poi passaggio per il Ristorante La Cambusa ospite al Covo

Dalla Spagna alla Francia , l’altro azzurro è Kevin Malcuit il terzino francese che sul lungomare napoletano durante il lockdown era intento a palleggiare tra alcuni bambini.

Entrambi vorrebbero avere più spazio da Gattuso, chissà che Positano non gli porti bene.

Qui sotto Malcuit beccato da Paolo Marrone e Marianna Di Martino.