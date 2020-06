Positano. L’Hotel San Pietro celebra i suoi cinquant’anni! La foto virale dello staff

Positano. L’Hotel San Pietro celebra i suoi cinquant’anni! L’Albergo Hotel Il San Pietro è ancora chiuso: riaprirà, finalmente, dopo il periodo di forzato lock down, venerdì 3 luglio. Questi ultimi, però, sono giorni speciali per il famoso albergo di Positano, la perla della Costiera Amalfitana: il San Pietro, infatti, celebra i suoi cinquant’anni!

“Avevamo programmato una festa di compleanno memorabile per questo giorno, ma come sapete, quanto il fato cambia le carte, il gioco deve essere giocato in maniera differente. La festa potrà anche essere stata posticipata, ma il desiderio di festeggiare no. Quindi segniamo il giorno con voi in maniera virtuale, attraverso il lancio del nostro sito web nuovo di zecca. Ogni pagina, immagine e parola contenuta nel sito è stata creata con voi in mente. Unitevi a noi online per celebrare cinquant’anni di amicizia e famiglia al San Pietro”, si legge sul sito.

“Un posto, un cuore, una famiglia”, scrive Vito Cinque come descrizione della foto diventata virale dello staff.

Anche Positanonews si unisce agli auguri per questo importante traguardo.