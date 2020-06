Positano. Le linguine dello Chez Black come simbolo della ripartenza. Ecco la ricetta perfetta per questo piatto tipico.

Le linguine dello Chez Black di Carmine De Simone di Positano, perla della Costiera Amalfitana, come simbolo della ripartenza. Si tratta di un piatto eccezionale, preparate da uno chef eccezionale, per un ristorante sempre all’avanguardia.

Di seguito vi proponiamo la ricetta perfetta per questo tipico piatto positanese. Un piatto raffinato e gustoso nonostante i pochi ingredienti: ecco una ricetta facile e veloce da preparare, perfetta per una cena in famiglia o tra amici. Le linguine agli scampi sono un grande classico, spesso preparate per le occasioni speciali. Data la semplicità della ricetta, fondamentale è l’utilizzo di prodotti di prima qualità, quali scampi freschissimi e pasta che tenga bene la cottura.

INGREDIENTI