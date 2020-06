Positano. La storica Pensione Maria Luisa di Fornillo, nel cuore della cittadina, offre non solo cortesia ed ospitalità ma anche un contatto con l’arte tipica della costiera amalfitana, ovvero la ceramica. Il suo ingresso è, infatti, interamente decorato con delle splendide mattonelle dipinte a mano che regalano un tocco di colore ed originalità. Al suo interno anche un forno apposito per la cottura della ceramica in quello che rappresenta un vero e proprio laboratorio artistico. La Pensione Maria Luisa è una delle strutture ricettiva storiche di Positano, con i suoi 70 anni di attività è stata una delle prima nella città verticale. Il momento attuale è ovviamente difficile a causa dell’emergenza Coronavirus che sta mettendo a dura prova il settore turistico, ma noi siamo certi che la Pensione Maria Luisa – così come le altre strutture ricettive – saranno in grado di riprendersi, anche se gradualmente e con le difficoltà inevitabili del periodo storico. Ma Positano non perde la sua vocazione turistica ed attende i suoi ospiti per rialzarsi dopo un momento buio.