Positano. La Vigilia di San Vito, il Santo Protettore: massima la sicurezza in Chiesa.

Oggi, domenica 14 giugno, è la Vigilia di San Vito, il Santo Protettore di Positano, in Costiera Amalfitana. La sicurezza garantita è massima, grazie anche alla Croce Rossa, che vigila l’ingresso, permettendo l’accesso ad un massimo di centocinquanta persone, molto distanziate tra loro, e misurando loro la temperatura.

Per quest’anno, le offerte saranno donate all’Ospedale Castiglione di Ravello.

Domani, per il giorno dedicato a San Vito Martire, i festeggiamenti non saranno cancellati, anche se subiranno delle limitazioni dovute al rispetto delle norme necessarie per il contenimento del virus. Il programma prevede Sante Messe in diversi orari: alle 7.30, alle 8.30, alle 9.30 ed alle 11.00. Alle 18.30, invece, si reciterà il Santo Rosario e Coroncina a San Vito. Al termine della Messa Solenne e del San Vito Community si terrà la processione sull’atrio della Chiesa.