Positano. La Vigilia di San Pietro a Laurito: i fedeli in preghiera, esclusiva Positanonews. Emozionante la Vigilia della Solennità dei Santi Pietro e Paolo a Laurito, a Positano, la perla della Costiera Amalfitana. I cittadini si sono recati in Parrocchia, finalmente aperta dopo il periodo di forzato lock down che le ha viste con le porte sbarrate, per onorare il Santo. La festività è ancora più sentita per tutti quei fedeli che sono stati impossibilitati dal recarsi nelle Chiese, costretti nelle proprie abitazioni per limitare quanto più possibile il contagio da Coronavirus, in una Costa d’Amalfi soltanto sfiorata dal virus, ma che non hanno dimenticato il Santo, aspettando il momento di poter tornare. Tante le nuove norme da seguire in questa nuova fase, sarà sicuramente una Festa differente rispetto a quella degli anni passati, ma restano la felicità ed i cuori colmi di gioia.