Positano. La ripartenza in sicurezza e bontà del Ristorante Bruno. Dopo il periodo di forzato lock down, che ha visto i cittadini italiani chiusi nelle proprie abitazioni, con la possibilità di uscirvi soltanto per motivi di comprovata necessità, lavoro e salute, ed i negozi con le saracinesche abbassate, per impedire quanto più possibile la diffusione del Coronavirus, finalmente in questa nuova fase caratterizzata da più libertà di movimento, sono varie la attività ad impegnarsi nella ripartenza, sebbene seguendo delle norme imposte dal Governo e dalla Regione.

Tra questi, a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si annovera la ripartenza in totale sicurezza e bontà del Ristorante Bruno, uno dei più famosi della Costa d’Amalfi, e considerato tra i migliori per pranzi e cene a base di pesce.

Non solo il cibo di qualità, anche la splendida vista su Positano contribuisce a rendere il Ristorante Bruno un luogo incantevole, perfetto per passare momenti indimenticabili.

Le splendide foto del nostro Giuseppe Di Martino a testimoniare la ripartenza.