Positano. La ripartenza da vip del ristorante Da Adolfo. Dopo il periodo di forzato lock down, che ha visto i cittadini italiani chiusi nelle loro abitazioni e negozi ed attività chiusi, la situazione sta cambiando in questa nuova fase, caratterizzata da maggiore libertà di movimento. Oggi giornata importante in Costiera Amalfitana: è stato il grande primo giorno per i bagni e ristorante Laurito Da Adolfo, simbolo di Positano nel mondo, nella spiaggia incastonata tra le rocce, la laguna blu della Campania. Tanti i vip presenti, tavoli distanziati tra loro, nel rispetto delle norme imposte dal Governo e dalla Regione per limitare il contagio da Coronavirus, e ristorante al completo in una Costiera Amalfitana fortunatamente soltanto sfiorata dal virus.

Da Adolfo l’avventura continua, inutile dirlo, solo su prenotazione al numero telefonico 089 875022.