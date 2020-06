Positano. Anche il Bar Internazionale ha ripreso da pochi giorni la sua attività tra i disagi legati alla situazione storica particolare che stiamo vivendo. La voglia di tornare alla normalità e di riprendere il lavoro è tanta ma le difficoltà non mancano. La gente è ancora poca, a parte i clienti fedeli per il resto turisti in giro ce ne sono ancora molto pochi e l’affluenza all’esercizio commerciale è notevolmente ridotta rispetto allo stesso periodo degli anni scorsi. A questo si aggiunge anche la ritrosia di alcuni avventori di sottostare alle regole imposte per la prevenzione del contagio da Covid-19 e quando gli viene fatto presente di doversi sottoporre alla misurazione della temperatura alcuni preferiscono andare via, anche se la maggior parte comprendono la necessità di tali precauzioni e si adeguano alla situazione. Insomma, la ripresa sarà sicuramente lenta e faticosa e si confida nei mesi estivi per un aumento della clientela. Noi di Positanonews auguriamo allo staff del Bar Internazionale un buon lavoro sicuri che la loro volontà e la loro accoglienza sarà ripagata.