Positano. La festa del Santo Patrono San Vito, con il meraviglioso servizio d’accoglienza dei volontari. Grazie alla perfetta organizzazione dei ragazzi del servizio di accoglienza, si è pronti per accogliere al meglio tutti i partecipanti alla festa del Santo Patrono di Positano, in Costiera Amalfitana, San Vito. Infatti, la pandemia non ha fermato i festeggiamenti della giornata, nonostante, ovviamente, si rispettino tutte quelle che sono le normative per limitare quanto più possibile il contagio da Coronavirus, in una Costa d’Amalfi che è stata soltanto sfiorata dal virus, con una Positano da sempre Covid-free. Grazie ai volontari, i partecipanti potranno essere ancor più di quelli previsti: infatti, le persone potranno sistemarsi non soltanto nei 150 posti all’interno della Chiesa, ma potranno sedersi anche all’esterno, occupando quegli ulteriori posti disponibili. Per questa ragione, la Cerimonia avverrà nelle migliori condizioni possibili.