Positano, la fantastica sinergia del “Villa Treville” con lo chef Mellino del ristorante “Quattro passi”

Si torna veramente alla grande. Dopo il periodo di lockdown, anche la splendida struttura ricettiva “Villa Treville” di Positano è ripartita ed è ripartita nel migliore dei modi. Il giorno di pre-apertura, infatti, ha fatto registrato per l’albergo di Laurito un pienone, con prenotazioni giunte al limite e aperte soltanto dal prossimo fine settimana!

Come detto, il pre-opening è stato un vero successo: ha visto, infatti, la collaborazione non solo dello chef Vincenzo Castaldo, ma anche del giovane chef Antonio Mellino, chef del ristorante “Quattro Passi” a Nerano. Un ristorante che ha raggiunto la fama internazionale, citato dal Times, ad esempio, come uno dei migliori al mondo e attualmente detentore di ben due stelle Michelin. Mellino, che è anche l’inventore del cocktail “Nerano”, ha cominciato questa fantastica collaborazione con l’Hotel Villa Treville, per una sinergia che darà sicuramente i suoi frutti.

Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle nella magica struttura che offre un servizio ed un panorama unico!