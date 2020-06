Positano. Incidente tra scooter ed auto nel primo pomeriggio di oggi.

Nel primo pomeriggio di oggi, si è verificato un incidente a Positano, in Costiera Amalfitana, in località Cascata. Ancora incerte le modalità dell’accaduto, sembra che uno scooter che trasportava una coppia di turisti si sia scontrato con un’automobile. Immediato l’intervento del 118.

Sull’accaduto si è espresso duramente Giuseppe Milano, il quale ha scritto sul suo profilo Facebook quanto riportiamo di seguito:

Oggi un altro incidente che vede coinvolti una coppia di turisti su motociclo contro autovettura..!

È triste dover pensare continuamente a come potremmo rendere questa statale più sicura.

Veicoli in divieto di sosta…pochi posti autorizzati per residenti e soprattutto nessun controllo elettronico di velocità.

Basterebbe un intervento congiunto Prefettura-Anas- Comuni.

Certamente l’incidente di oggi è stato conseguente ad una “errata manovra”…ma ciò non toglie che ogni qualvolta sentiamo le sirene restiamo in apprensione finché non sappiamo cosa è accaduto!