Positano in lutto per Antonio Pagano, il sindaco De Lucia: “Mancherai a tutti, ciao Zorro”

Positano, Costiera amalfitana. Questa mattina abbiamo riportato con immenso dolore la notizia della scomparsa di Antonio Pagano, meglio conosciuto come “Zorro” da tutti i positanesi. Migliaia i messaggi di cordoglio alla famiglia, tra questi anche da parte del sindaco Michele De Lucia, che ricorda Antonio per la splendida persona che ha dimostrato di essere.

Di seguito il pensiero del primo cittadino di Positano:

Così all’improvviso ci hai lasciato… di certo mancherai a tutti, perché amavi stare insieme agli altri ed in ogni occasione portavi il tuo contributo ed aiuto in favore del prossimo, pronto a partecipare ai momenti di socialità del nostro paese; alle feste di quartiere, sempre al lavoro con il sorriso sulle labbra! allo stesso modo, con la tua gentilezza, simpatia e sincerità, non esitavi a consigliarmi e suggerirmi ciò che poteva essere migliorato, attento osservatore e conoscitore della cosa pubblica quale eri.

Ciao Zorro!