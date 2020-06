Positano. Il sindaco sull’ordinanza Anas: “Siamo fiduciosi possa uscire un responso giusto. Vittoria dell’intera Costa d’Amalfi. A breve la ripartenza delle iniziative comunali”.

“Oggi c’è stata la seduta per quanto riguarda il ricorso all’ordinanza Anas. La discussione, mi dicono gli avvocati, è andata molto bene, per cui siamo fiduciosi che domani o dopodomani possa uscire un responso giusto per la Costa d’Amalfi e per tutti quelli che si sono impegnati a difesa di questa ordinanza. Io credo che sia una vittoria dell’intera Costa d’Amalfi, se riusciamo a portarlo in porto”, ci ha detto il sindaco di Positano Michele De Lucia questo pomeriggio.

“Per il momento ci godiamo questo mare. Tornando al tema più attuale, sono un po’ di giorni che sta nascendo qualche polemica, per noi come amministrazione e come sindaco di Positano, questo è l’unico modo per essere sicuro di creare il distanziamento. Altre misure non ne conosciamo”.

“Al di là del pagare o non pagare, il Lido Positano è continuato con la stessa delibera di undici anni fa, abbiamo mutuato gli altri spazi liberi perché altrimenti sarebbe impossibile seguire il protocollo Covid”.

“Il turismo parte molto lentamente purtroppo, dalla prossima settimana avremo tutto il Paese aperto. Chiaramente crediamo molto in questa ripresa, ci stiamo impegnando molto. A breve ripartiranno anche le iniziative comunali. Avremo una grossa sorpresa nella prima quindicina di giorni di luglio, molto particolare fatte da donne positanesi e d’europa. E’ per dare un segnale importante alla nostra stagione turistica, nel senso di mettere la donna al centro di questo post Covid. All’inizio di luglio presenteremo il meraviglioso libro di Peppe Rispoli, meraviglioso in questo periodo di pandemia, ci ha risollevati tutti”.