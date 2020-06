Positano. Il sindaco Michele De Lucia: “Situazione spiagge sotto controllo. Non mancano i posti per i residenti”

Positano. Il sindaco Michele De Lucia dichiara che la situazione spiagge è sotto controllo. Il Lido Positano, esteso anche alle altre spiagge, fa sì che ci siano sempre posti per i residenti. Ieri il Lido Positano era quasi pieno mentre oggi c’erano abbastanza posti disponibili. Ma, anche nel caso in cui fosse pieno, ci sono altre spiagge con lettini ed ombrelloni gratuiti per i positanesi, come ad esempio Arienzo, Fiumicello e Fornillo. Non è quindi necessaria la prenotazione evitando problemi riscontrati in altre zone, dove persone ad esempio prenotano e poi non si presentano, oppure sono costretti a rispettare determinati orari. Il sindaco De Lucia sottolinea come certe cose a Positano non siano ritenute necessarie e neanche opportune considerato che lo spazio per i positanesi non manca. Diverso ovviamente è il discorso per i non residenti ma si sottolinea che per l’inosservanza delle norme spetta alla Capitaneria di Porto intervenire. Il primo cittadino aggiunge: “Noi stiamo facendo il possibile, Positano sta cercando di ripartire pur fra mille difficoltà. Il nostro paese ha una grande attrattiva e ringrazio tutti gli imprenditori che coraggiosamente hanno aperto. Le attività positanesi sono tutte aperte e funzionanti. Il mio pensiero va soprattutto ai lavoratori e spero che tutti riescano a trovare occupazione. Nel caso cercheremo comunque di intervenire”. Per quanto riguarda, invece, l’aspetto politico De Lucia afferma: “Dobbiamo valutare cosa succederà. Ancora non ho capito l’opposizione cosa voglia fare, non si capisce se Domenico Marrone intende candidarsi a sindaco oppure no. Noi andremo per la nostra strada, l’Alba della Libertà sceglierà il sindaco con un incontro aperto fra tutti i componenti per continuare questa esperienza”.