Positano, il sindaco De Lucia su spiagge libere e targhe alterne: nuovi provvedimenti in arrivo

Positano, Costiera amalfitana. Ci troviamo presso gli uffici comunali della città verticale, dove abbiamo potuto intervistare il sindaco Michele De Lucia che svela alcune anticipazioni sul tema viabilità, parcheggi, ztl, spiagge e tutti i provvedimenti che l’amministrazione ha adottato per garantire un’estate sicura a tutti i turisti in arrivo a Positano.

“Tra poco inizieremo una seduta di giunta importante – dice il sindaco – che vedrà il comune di Positano protagonista con una ordinanza con cui sospende, per quest’anno, le targhe alterne. A noi le auto non hanno mai fatto paura perché abbiamo sempre disciplinato bene il traffico delle automobili. Rimane il problema dei pullman per quando sarà ma noi continueremo a sostenere fortemente una vittoria dell’intera comunità, su questo si è unito un paese intero e abbiamo l’obbligo e il dovere di difendere un traguardo raggiunto con fatica.”

Poi un’anticipazione sui provvedimenti viabilità, ztl, parcheggi:”Stamattina, con la giunta, faremo un provvedimento di proroga per venire incontro alle esigenze di operatori e turisti, ingresso gratuito fino al 30 giugno per la zona ztl e la sosta gratuita per i residenti sulle strisce blu.

Poi sulle spiagge e l’ultima ordinanza: “Il tema spiagge è importantissimo, abbiamo raggiunto un obiettivo straordinario mutuare il Lido Positano da Spiaggia Grande anche a Fornillo e Arienzo. Ho chiesto ai gestori la massima cortesia e gentilezza e li ringrazio per la disponibilità immediata che hanno dato all’amministrazione ad attivarsi per questo progetto importante e sicuro.”