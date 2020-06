Positano, il sindaco De Lucia: “Presto ripartiranno altre spiagge ma servono aiuti del Governo” – VIDEO

Diversi alberghi, anche quelli di lusso, hanno deciso di ripartire a breve e sembra, quindi, che Positano stia tornando ad una certa normalità. La strada è lunga, ma sicuramente quella intrapresa è la via giusta. Abbiamo ascoltato il sindaco Michele De Lucia, circa la situazione attuale in paese.

“Siamo partiti con le spiagge, soprattutto, visto che c’era questa esigenza e già da sabato scorso è partito il Lido Positano, seguendo ovviamente il protocollo di sicurezza -ha dichiarato il sindaco – Questo avverrà anche sulle altre spiagge, abbiamo fatto un accordo con varie concessionarie, sia ad Arienzo che Fornillo, oltre che alla Spiaggia Grande e alter spiaggette raggiungibili solo con la barca.

Chiaramente, per i residenti rimane tutto gratuito, anche i servizi come sedie sdraio e quant’altro. Siamo orgogliosi delle nostre iniziative, abbiamo ampliato il progetto Lido Positano anche sulle altre spiagge. Spero che per il 15 giugno Fornillo e Arienzo siano pronte, per Laurito è un po’ più complicato, ma vedremo di trovare delle soluzioni.

Per quanto riguarda le altre attività, ovviamente la strada è più lunga. Durante la settimana si soffre, e si soffre tanto perché ovviamente è venuto a mancare il turismo internazionale, fondamentale. Ieri abbiamo inviato la lettera al Governo per chiedere di tutelare i Comuni turistici: il Governo deve intervenire con misure specifiche per questi comuni. Gli imprenditori fanno fatica a ripartire e c’è bisogno non solo di un accordo con le banche, ma anche venire incontro a imprenditori che devono assumere dipendenti. Ci vorranno mesi affinché il turismo possa tornare ai livelli degli altri anni. Noi faremo ulteriori investimenti per migliorare e dare lavoro a Positano.

Per le scuole, siamo ancora in attesa di informazioni precise per settembre, visto che il Governo ancora non è stato chiaro”.