Positano. Il sindaco De Lucia fra i nomi alla Regione Campania nel listino della Lega a Salerno

Positano. Il sindaco De Lucia fra i nomi alla Regione Campania nel listino della Lega Provincia di Salerno: la ufficializzazione del nome del candidato alla Presidenza della Regione ha dato una netta accelerata alle trattative interne al partito di Matteo Salvini per la composizione della lista. De Lucia sarà l’unico politico della Costiera amalfitana a candidarsi.

Per la quota rosa, fra le donne, ci sono consigliera comunale di Sant’Egidio del Monte Albino Anna Pia Strianese, l’ex assessora di Pellezzano Lidia De Sio ed Emanuela Romano, la attuale compagna dell’ex rettore Aurelio Tommasetti.

Tra gli uomini c’è la new entry del consigliere comunale e provinciale Dante Santoro, fortemente voluto da Giorgetti, poi l’imprenditore metelliano Paolo Maiorino, quello del Vallo di Diano Valentino Di Brizzi e l’ex assessore provinciale ai lavori pubblici Attilio Pierro, infine il sindaco di Positano Michele De Lucia.

Da definire l’ultima casella che vede, ancora, in corsa un nome della Piana del Sele (Vicinanza), il consigliere comunale di Salerno Peppe Zitarosa ed il consigliere provinciale Ernesto Sica.

Della candidatura del primo cittadino della costa d’ Amalfi ne stiamo parlando da mesi, sarebbe evitata solo con l’abolizione del divieto del secondo mandato, per candidarsi il paese dovrebbe essere commissariato , in ogni caso De Lucia non ha ancora fatto alcuna dichiarazione ufficiale.