Positano. Il sindaco alla festa di San Vito: “Da sabato tutte le spiagge saranno organizzate”.

Il sindaco di Positano Michele De Lucia, presente alla festa del Santo Patrono della perla della Costiera Amalfitana, durante un’intervista realizzata da Positanonews ha detto: “Positano ha voglia di andare avanti, di riprendere la sua vita naturale. Oggi viviamo un San Vito diverso, ma un San Vito, come ho detto anche altre volte, in cui ci godiamo appieno quello che è il nostro modo di essere, il nostro modo di rispettare le nostre tradizioni, la nostra voglia di rispettare il nostro territorio. La ripresa, chiaramente, sta procedendo: procede con lentezza, però abbiamo la certezza che c’è molta voglia nel mondo di venire a Positano, per cui noi stiamo mettendo a punto gli ultimi accorgimenti anche degli ultimi lavori pubblici che abbiamo in corso”.

“La spiaggia di Positano già è partita alla grande, anche il nostro Lido Positano è partito alla grande. Anche ad Arienzo a partire dal 20 sarà allestita una spiaggia, la spiaggia libera verrà attrezzata e verrà data ai nostri concittadini, con servizi del tutto gratuiti. Per cui stiamo procedendo e sarà, ripeto, un’estate diversa, ma sarà sicuramente un’estate più vivibile dal punto di vista del traffico, sarà più vivibile il nostro mare, tra l’altro abbiamo un mare magnifico e lo stiamo vedendo in questi giorni, per cui sarà sicuramente una bellissima estate per i nostri concittadini, per noi tutti e sicuramente per gli ospiti che sceglieranno Positano come meta turistica nei prossimi mesi e nelle prossime settimane”.