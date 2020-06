Positano, il recupero di un cucciolo di volpe intrappolato in una cisterna – VIDEO

Positano. Bel gesto da parte di Fabio Fusco e Giovanni Cuccaro i quali hanno recuperato una povera volpe che era rimasta intrappolata in una cisterna. Come raccontato dai diretti interessati, sono stati utilizzati sacco e fune perché la cisterna è profonda più di 3 metri, poi l’animale, un cucciolo di volpe, è stato recuperato e liberato: “Bisogna essere sempre prudenti”, ha commentato Fabio Fusco. Tanti i commenti delle persone che hanno ringraziato i due per lo splendido gesto.

Ricordiamo che questo tipo di volpe ebbe origine da antenati più piccoli in Eurasia durante il Villafranchiano medio, e colonizzò successivamente il Nord America poco dopo la glaciazione di Wisconsin. La volpe vive solitamente in coppia o in piccoli gruppi rivolti ad una coppia riproduttiva e la sua prole o da un maschio con varie femmine imparentate. I cuccioli cresciuti tendono a rimanere con i genitori per assisterli nella cura di nuovi piccoli.

Non sappiamo di preciso come possa essere finito nella cisterna quel piccolo, fatto sta che fortunatamente grazie alla buona volontà di qualcuno, è stato salvato.